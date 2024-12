Ilrestodelcarlino.it - Presepe meccanico, a Serravalle la tradizione continua con Carlo Gori

Anche quest’anno a, località del comune di Riva del Po, è tornato ilallestito da Pro LocoInsieme accompagnata dal presepista, che con dedizione e passione riportano in scena questo capolavoro dal Natale del 2005. Non si tratta solo di una rappresentazione della Natività, ma di un racconto animato in cui personaggi e scene prendono vita tra luci, suoni e movimenti, che riportano alla memoria mestieri e storie di altri tempi. L’iniziativa ebbe inizio, quando un piccolo gruppo di volontari decise di creare unper arricchire il Natale della comunità. Con il supporto di don Giorgio, allora parroco, il primotrovò spazio in un angolo all’ingresso della chiesa; negli anni ilvenne spostato all’interno del vecchio asilo parrocchiale dove è tuttora allestito.