Memorial Bosi, premi per tutti . Rappresentativa Toscana show

Gran galà del calcio giovanile al Centro Tecnico di Coverciano per la giornata conclusiva della terza edizione delFrancesco, il quadrangolare per squadre Allievi under 17, che rende omaggio ad una figura apprezzata da più parti per l’impegno politico e di riferimento nel mondo dello sport. Le finali si sono disputate sabato scorso in contemporanea, dopo le semifinali dello scorso 17 dicembre giocate a Ponte a Greve e all’Unione sportiva Affrico. Si è aggiudicata la vittoria finale lache si è imposta per 6-0 sulla Lastrigiana, mentre la finale per il terzo e quarto posto si è conclusa 3-1 per l’Affrico contro la Cattolica Virtus. Presenti allaazione nell’aula magna di Coverciano numerose personalità del mondo sportivo e politico, come Paolo Mangini presidente del ComitatoFigc-Lnd, Enrico Gabrielli, coordinatore regionale del settore giovanile, l’ex presidente federale Innocenzo Mazzini, il dirigente onorario Vasco Brogi, il consigliere comunale Fabio Giorgetti, presidente commissione sport del comune, Luciana Pedio e Ilario Saturni per la parte organizzativa, nonché i figli di Francesco, Lorenzo e Paolo, insieme alla moglie Marina Giannoni e al presidente dell’Associazione Francesco, professor Alberto, che ha sottolineato l’importanza dello sport come mezzo educativo per ispirare il senso della lealtà, del sacrificio e del rispetto delle regole.