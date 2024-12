Laprimapagina.it - Crotone, il Sindaco Enzo Voce soddisfatto di come ha amministrato insieme alla Giunta il 2024

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, la tradizionale conferenza stampa di fine anno dele dellaComunale per elencare quanto fatto nel. Un lungo elenco di opere e provvedimenti che, a parere del, hanno cambiato il volto della Città capoluogo.“Siamo arrivati – ha dichiarato ilfine di un anno straordinario, un anno che ha segnato un punto di svolta per la nostra città. Il volto dista cambiando, e lo sta facendo grazie all’impegno, al coraggio ecollaborazione di tutti”.Detto ciò, ha poi proseguito elencando il percorso amministrativo del.“Sono stati avviati nuovi cantieri, progetti che per anni erano rimasti solo sulla carta. Tra questi, il più ambizioso è il Progetto Antica Kroton, un simbolo di rinascita culturale e storica che finalmente sta vedendo la luce.