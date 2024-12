Usa, Trump chiede alla Corte Suprema di sospendere la legge sul bando a TikTok

Leggi su Open.online

Donaldtorna sulla questione. Dopo l’apertura dei giorni scorsi, il presidente eletto – che entrerà ufficialmente in carica il 20 gennaio – ha chiestodilache minaccia il divieto dinegli Stati Uniti a partire dvigilia del suo insediamento. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, secondo la quale il Tycoon ritiene che ladebba concedergli tempo «per perseguire una soluzione pacifica» della disputa sulla popolare piattaforma. Lain questione è stata approvata a fine aprile e controfirmata pochi giorni dopo dal presidente Joe Biden e imponecinese ByteDance di trovare un acquirente americano per la piattaforma entro il 19 gennaio 2025. Ammesso che l’acquirente ci sia, da allora scatterebbero i 90 giorni per completare l’operazione.