Ilrestodelcarlino.it - Come i soccorritori hanno trovato i due alpinisti sul Gran Sasso: le testimonianze

Rimini, 28 dicembre 2024 – Ora c'è la conferma ufficiale: Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i duedi Santarcangelo rimasti bloccati nella Valle dell'Inferno sul, sono morti per assideramento e non per i traumi conseguenti allo scivolamento. Un'ipotesi, quella di un decesso causato dall'ipotermia, che era già stato ventilato nelle ore immediatamente successive al ritrovamento dei corpi da parte delle squadre del Soccorso alpino. Funerali separati per i duemorti sulLo ha stabilito attraverso la ricognizione cadaverica l'anatomopatologo della Asl di Teramo, Giuseppe Sciarra. Subito dopo il magistrato della procura di Teramo, Laura Colica, ha concesso il nulla osta per la riconsegna delle salme ai familiari.morti, i famigliari di Luca e Cristian in lacrime: “Eravamo aggrappati a un miracolo” Lunedì Luca e Cristian faranno dunque ritorno nella loro Santarcangelo.