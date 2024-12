Liberoquotidiano.it - Chiusi tutti gli aeroporti di Mosca, mistero e terrore in Russia: ecco che cosa filtra

Glimoscoviti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e quello di Kaluga, a sud-ovest di, sono statitemporaneamente per motivi di sicurezza, secondo quanto riferisce Rosaviatsiya, l'agenzia federale per il trasporto aereo. "Per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili, sono state introdotte restrizioni temporanee sull'operativita' deglidi Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga", ha affermato Rosaviatsiya, come riporta Ria Novosti. Stop ai voli, insomma, senza che il Cremlino abbia spiegato nel dettaglio le ragioni della serrata. La chiusura degli scali è arrivato all'indomani del violentissimo attacco dellacontro l'Ucraina, un orrore contro il quale anche l'Eliseo ha puntato il dito. "La Francia condanna con la massima fermezza i massicci attacchi dellacontro l'Ucraina del 25 dicembre, che hanno preso di mira sei regioni del Paese, causando gravi danni alle infrastrutture energetiche e privando migliaia di case dell'elettricità nel giorno di Natale".