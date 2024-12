Ilgiorno.it - Busto Arsizio, pasti caldi per i senzatetto e pacchi alimentari per le famiglie: il Natale dei volontari di “Diamoci una mano”

(Varese), 25 dicembre 2024 –per iper leche, a, hanno purtroppo poco da festeggiare. Per l’associazionecca “una” quella di questi ultimi giorni è stata, come loro stessi la definiscono, “la nostra miglior serie di ritiri – raccontano entusiasti –: avevamo chiesto ancora un piccolo sforzo alle persone di buon cuore che ogni anno scelgono di aiutarci e abbiamo chiuso la nostra gara di solidarietà ritirando più di venti teglie di pasta al forno, cannelloni, pastacciata.. e poi arrosti, piatti vegani, pesce al forno,di pasta, scatolame, dolci, omogenizzati, assorbenti: una vera esplosione di solidarietà”. "Siamo entusiasti” "Siamo stati felicissimi – raccontano i– perché abbiamo visto decine di persone decidere di aiutare il prossimo senza sapere chi è, ma solo per un ideale: fare passare unfelice a tutti.