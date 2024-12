Lanazione.it - Tempi Moderni: Hendel di scena al Garibaldi. Lo show a San Silvestro con brindisi finale

Prato, 24 dicembre 2024 – Sarà a Prato il 31 dicembre, sul palco de Il. Porterà in, uno spettacolo scritto con Marco Vicari. Paolo, fiorentino con tanti legami con Prato: il suodi Saninizierà alle 21.45 e sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba; a mezzanotte saranno distribuiti bicchieri e spumante e si brindera? al nuovo anno in compagnia del cast. Ci sono ancora biglietti disponibili, da acquistare sul sito dele su Ticketone. Lei ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la nostra città. C’è qualcosa che apprezza in particolare di Prato e dei pratesi? “La prima volta che sono stato a Prato era il 1967. Mi ci portò la mia mamma per andare al Metastasio al concerto di Duke Ellington, nientemeno! E’ stata per me una serata indimenticabile.