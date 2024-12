Giornalettismo.com - Alla fine, OpenAI è stata multata dal Garante Privacy italiano

Leggi su Giornalettismo.com

Una strenna natalizia dal valore di 15 milioni di euro. È il peso (economico, ma in realtà ci sono anche altri risvolti) che ildellaha attribuitomulta a, la società di Sam Altman che ha realizzato ChatGPT. I fatti – come ricorderete – risalgono al marzo del 2023, quando fece scalpore la notizia dell’autorità per la protezione dei dati personali italiani che aveva chiesto la sospensione del servizio disul territorio del Bel Paese. Successivamente, in seguito alle interlocuzioni tra ile gli emissari diin Italia, si era arrivati a un compromesso: la società avrebbe continuato a operare in Italia, apportando dei correttivi; contemporaneamente, ilavrebbe proseguito l’istruttoria per verificare la realizzazione effettiva di questi correttivi.