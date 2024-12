Quotidiano.net - Enrico Letta si dimette da parlamentare: "No alla polarizzazione estrema della politica"

IntervenendoCamera per chiedere di "votare a favore delle mie dimissioni di deputato per tornaremia vita professionale e accademica" (decano dell’Istituto de Empresa di Madrid),ha rivolto "un pensiero di profondo ringraziamento verso tutta l’assemblea, verso il presidente Lorenzo Fontana, a tutti i dipendenti. Un ringraziamento speciale ai colleghi e ai dipendenti del gruppo Pd, in particolare a Elly Schlein (nella foto) che mi ha succeduto nel difficile – quanto difficile lo so solo io – e impervio compito di segretario del Pd". La stessa Schlein ha ringraziato: "Ci mancherai ma siamo certi che potremo continuare a contare su di te". Il cuore del discorso diè un monito: "Non inseguiamo il peggio che lasta da tempo sviluppando nelle democrazie europee ed occidentali.