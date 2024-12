Lanazione.it - «Supermercato Pam di via Alfieri: confermata la chiusura in data 11 gennaio ma è in programma una riorganizzazione complessiva dell’immobile»

Arezzo, 20 dicembre 2024 – “Pam di vialain11ma è inuna. Progetti anche per riaprire entro un anno un presidio per i beni alimentari” “Si è tenuto presso gli uffici comunali un incontro tra i rappresentanti del gruppo Pam, gli assessori Lucherini e Scapecchi e i tecnici del Servizio governo del territorio. Lo scopo della riunione, richiesta dal gruppo suddetto, era la discussione sul futuro del piano inferioredi proprietà dell’azienda, attualmente occupato dal. La volontà della proprietà è quella di dividere la superficie di vendita del piano inferiore in due parti, al fine di destinare uno spazio al commercio di generi alimentari e uno spazio al commercio di altri prodotti.