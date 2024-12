Quifinanza.it - Sud Italia a rischio povertà fino al 40% della popolazione, è la regione peggiore d’Europa

Leggi su Quifinanza.it

I dati Eurostat lanciano l’allarme sul Sud. Nonostante la recente crescita economica, lache vive nelle zone meridionali, soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia, è quella maggiormente adiin Europa. La situazione è solo marginalmente migliore nelle altre regioni del Sud, mentre al Nord si trovano alcune delle eccellenze europee.Delle sei regioni dell’Ue continentale che superano il 30% di, tre si trovano in. Le zone più svantaggiate del nostro Paese fanno peggio non solo di tutte le regioni dell’Europa continentale, ma anche di buona parte dei territori d’oltremare francesi nei Caraibi e nell’Oceano Indiano.SudperSicilia, Campania e Calabria sono le peggiori regioni dell’Unione europea continentale perdi