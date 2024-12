Lanazione.it - Saràbanda in concerto alla Scuola Primaria Curina

Arezzo, 20 dicembre 2024 –inA.Il progettodell’Orchestra Multietnica di Arezzo torna aper una lezionecon gli studenti dellainsieme alle classi IIB e IIIB La musica come ponte tra culture, linguaggio universale capace di unire, dialogare e creare comunità. Sabato 21 dicembre, alle ore 11:15, presso la“A.” di Arezzo, IC “F. Severi”, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “”, che ha coinvolto in questi primi mesi dell’anno scolastico 2024/25 gli studenti delle classi IIB e IIIB in un laboratorio musicale interculturale. L'evento vedrà protagonisti I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, insieme agli studenti partecipanti al laboratorio, in una lezioneaperta all’interain cui il repertorio musicale mescolerà sonorità, lingue e tradizioni in un messaggio di dialogo e integrazione.