Anguissa, altro che attivazione della clausola: il Napoli cambia la decisione sul rinnovo

Ultimissime Calcio– Arrivano novità in merito a Frank Zambo, una delle figure chiavesquadra allenata da Antonio Conte: la notizia de La Gazzetta dello Sport spiazza tutti.Le ultimissime partite delcalcio hanno sottolineato ciò che è divenuto ormai un dato di fatto: Frank Zamboè tornato in formato Scudetto. L’ex Fulham è stato tra le più grandi delusioni dello scorso anno, ma con l’arrivo in azzurro di Antonio Conte il nazionale Camerun è tornato al centro del progetto e dell’affettopiazza. Una scelta che è premiata dal campo, con il numero 99 che è tornato a essere imprescindibile. Contro l’Udinese, il gol del 3-1 e il premio di MVP del match coronano un cammino da parte dipressoché perfetto.Una rinascita che fa dimenticare anche le vociscorsa estate, che volevano il centrocampista accostato alla Saudi Pro League.