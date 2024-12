Slot afferma che il Liverpool deve difendere il titolo della Coppa Carabao dopo essersi assicurato un posto in semifinale

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 00:42:28 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Arneinsiste che ildebbailunnelle semifinalila vittoria per 2-1 sul Southampton al St Mary’s.Nonostante una squadra molto cambiata, la squadra diè emersa vittoriosa grazie ai gol nel primo tempo di Darwin Nunez e Harvey Elliott in una serata piovigginosa sulla costa meridionale.Cameron Archer ha dimezzato il deficit allo scadere dell’ora mentre il Southampton, sotto la guida dell’allenatore ad interim Simon Ruskil licenziamento di Russell Martin domenica, ha dato una prestazione vivace nel secondo tempo.Ma sono stati i detentori, e gli attuali leaderPremier League, a progredire, conche ha sottolineato l’importanza di conservare il trofeola partita.