Raccolta fondi per Homo Saber: "Daremo lavoro a una mamma"

È tornato l’aperitivo solidale organizzato, come ogni anno, dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nella filiale di via Veratti. Centinaia le persone che sono passate per il classico brindisi natalizio, che ha visto la partecipazione di trenta aziende ed esercizi commerciali, che hanno messo a disposizione regali per i partecipanti. Il ricavato della serata è stato donato alla cooperativa sociale, che si occupa del reinserimento lavorativo di persone in difficoltà. "Con questa donazione creeremo una borsaper l’inserimento lavorativo di una giovaneche ha vissuto un momento di fragilità", ha detto Maria Raffaella Valenti, presidente dell’associazione, nel ricevere il contributo da parte di Roberto Scazzosi, Diego Trogher e Enzo Petrillo, rispettivamente presidente, vice e direttore dell’area territoriale di Varese della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.