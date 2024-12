Mistermovie.it - Mister Movie | Ritorna La signora in giallo, Jamie Lee Curtis che succederà ad Angela Lansbury

Il premio Oscar Jamie Lee Curtis potrebbe vestire i panni della celebre detective, riportando in vita uno dei personaggi più amati della televisione. Un progetto ambizioso per Universal. Lee, recentemente vincitrice dell'Oscar come Miglior Attrice non Protagonista, è al centro dell'attenzione per essere la prima scelta di Universal Pictures per interpretare Jessica Fletcher, protagonista de La signora in giallo. L'iconico personaggio, reso celebre da Angela Lansbury nella serie televisiva di successo, potrebbe tornare sul grande schermo in una versione completamente nuova. Anche se al momento non è stato siglato alcun accordo ufficiale, le voci di corridoio suggeriscono che Curtis sia in trattative avanzate per entrare nel cast di questo atteso progetto.