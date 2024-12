Quotidiano.net - L’inferno nel deposito Eni. Maxi perizia di due mesi. Nel mirino le manutenzioni

Leggi su Quotidiano.net

CALENZANO (Firenze) Sessanta giorni per avere le prime risposte su ciò che è accaduto nelcarburanti Eni di Calenzano la mattina di lunedì 9 dicembre. È il tempo che la procura di Prato ha dato ai sei superconsulenti per realizzare lache dovrà accertare non solo le cause che hanno portato all’esplosione che ha ucciso tre autotrasportatori e due operai (e ferito nove persone di cui due in maniera molto grave), ma anche circoscrivere le eventuali responsabilità del disastro. I consulenti sono stati divisi in due collegi: da una parte i due esplosivisti (gli stessi della strage di Capaci e degli attentati di mafia del ’92-’93), dall’altra i quattro esperti di impiantistica industriale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Accertamenti che la procura preferisce eseguire senza il contraddittorio delle parti, si apprende da fonti investigative.