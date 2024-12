Ilnapolista.it - Bentancur, respinto il ricorso del Tottenham sulla squalifica per gli “insulti razziali” a Son

Leggi su Ilnapolista.it

il ricordo delcontro lainflitta dalla federazione inglese a Rodrigodopo la frase razzista rivolta al compagno di squadra Son. A renderlo noto è The Athletic.“è stato sospeso per sette partite e multato di 100.000 sterline dalla Football Association (FA) dopo aver detto che il compagno di squadra delSon Heung-min e i suoi cugini “sembrano tutti uguali” durante un’intervista al programma televisivo Por La Camiseta, trasmesso in Uruguay, paese natale del centrocampista. Il 27enne ha negato l’accusa originale della FA e gli Spurs hanno presentatocontro la sanzione, che hanno descritto come “severa”. L’appello delavrebbe potuto solo ridurre ladia sei partite“.ha saltato le ultime cinque partite di Premier League dele rimarrà indisponibile per la partita di domenica contro il Liverpool e i quarti di finale di Carabao Cup di mercoledì contro il Manchester United.