Formiche.net - Le quattro mappe del dialogo tra Cisl e Ditelo Sui tetti. Scrive Menorello

Alimentare una piattaforma (orizzontale e verticale) di temi con cui avviare la ricerca delle ragioni che consentano la centralità della persona in ogni circostanza di vita, e farlo nella declinazione della dottrina sociale cristiana al fine di gettare le basi per una “amicizia” operosa. Questa la traccia seguita nel meeting informale di qualche giorno fa tra il network di circa cento associativo “sui” e lache, sulla base di una libera condivisione di alcune linee di azioni, hanno deciso di incontrarsi per riflettere su come impostare una reciproca conoscenza, in virtù di una comunanza ideale, piacevolmente già risuonata al Festival dell’ “umano tutto intero” di giugno e al Meeting di Rimini di agosto.Le sfide che la contingenza mediatica pone all’attenzione generale spesso propongono soluzioni generate da una neo-antropologia iper-individualista, che connette il valore della persona solo alla autodeterminazione, dunque in pratica, alla performance e al successo.