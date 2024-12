Lanazione.it - Vincenzo Incenzo ha presentato il suo nuovo album a Castiglion Fiorentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 dicembre 2024 – In attesa del concerto del 19 dicembre a Roma ieri mattina l’artistahail suo“#PACE”. Promotore dell’iniziativa la scuola di musica “Valentina Giovannini”; e “era il paroliere di Valentina Giovannini e insieme hanno scritto brani davvero strepitosi. A Luglio, nel concerto dedicato, appunto, a Valentina, era presente anchee da qui è nata l’iniziativa di oggi” dichiara il presidente della scuola di musica, Remo Castellani. “#PACE” è ildi inediti del cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista. L’contiene il brano “Ti Perdi”, vincitore del Premio Lunezia Menzione Speciale al valore musical-letterario. Con liriche dirette e poetiche, sonorità suggestive in bilico tra acustico ed elettronico,, mette a fuoco in 11 tracce un manifesto sentimentale del nostro tempo, con occhio attento e critico sul mondo.