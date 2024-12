Ilfattoquotidiano.it - Uccello finisce nel motore dell’aereo, volo dirottato: “Abbiamo pensato di morire, ci sono state esplosioni, poi un incendio” – VIDEO

Un viaggio turbolento per i passeggeri di unpartito da New York e diretto in Carolina del Nord. Poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 19.20, infatti, unavrebbe colpito ilprincipale, mettendo in seria difficoltà lo staff e generando il panico tra i passeggeri. Il pilota, che sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto Charlotte Douglas, è stato costretto a dirottare il veli, tornando a New York, e ad eseguire le manovre per un atterraggio di emergenza.Secondo la ricostruzione delle autorità, sarebbe stato un ‘bird strike’ (ovvero un impatto inntario con un volatile) a causare il malfunzionamento delprincipale posto sul lato destro. Nonostante l’impatto abbia provocato gravi danni e il velifosse alimentato solo dal suosecondario, il pilota è riuscito a tornare all’aeroporto JFK di New York e a procedere con un complesso atterraggio di emergenza.