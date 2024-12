Unlimitednews.it - Romania,si annunciano tramite tiktok rivolte contro il dittatore klaus iohannis! e il suo governo abusivo

Romania 22 decembrie 2024 previsto disordini e caos in tutto il paesele tasse imposte eilPolitica Dec 14, 2024 0 22 Aggiungi elenco di letturaLa Romania si trova in una situazione di caos e tensione senza precedenti. Nella giornata del 22 dicembre, migliaia di cittadini sono scesi nelle strade delle principali città del Paese per protestareil presidentee il suo, accusati di aver imposto un regime autoritario basato su tasse e imposte record, che hanno messo in ginocchio famiglie e imprese.I manifestanti, esasperati da una crisi economica che ha visto aumentare il costo della vita in modo vertiginoso, denunciano politiche oppressive e una gestione statale che definiscono “abusiva e corrotta”. Le tasse straordinarie introdotte dalnegli ultimi mesi hanno colpito duramente ogni settore della società, dal commercio locale alle grandi imprese, con ripercussioni drammatiche per la popolazione.