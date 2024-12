Tarantinitime.it - Promozione del verde pubblico, assegnate le prime rotatorie a 4 operatori locali

Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina è avvenuta la consegna dellecittadine coinvolte nell’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci per promuovere ilcome patrimonio collettivo.Degli 11 spazi individuati, 5 sono già stati affidati a 4economici del territorio, che avranno il compito di curare l’allestimento floreale e la manutenzione delleattraverso specifici progetti di valorizzazione. In particolare, sono state consegnate le seguenti: Viale Ionio – Viale Magna Grecia all’operatore “La Fenice dei Fratelli D’Alconzo”; Via Scoglio del Tonno all’operatore “Casa di Cura Bernardini”; Via Mediterraneo – Via Como all’operatore “Chicar srl”; Viale Magna Grecia – Via Plateja all’operatore “Tre G srl”; Viale Unicef – Via Cesare Battisti all’operatore “Tre G srl”.