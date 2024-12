Calciomercato.it - Koopmeiners unica nota stonata, adesso si deve dare una mossa. E Motta deve aiutarlo

Nella stupenda notte di Torino in Champions League, brilla la Juventus contro il City. Macontinua a deludereTre punti importantissimi quelli conquistati ieri, nella sesta giornata del nuovo format della Champions League, dalla Juventus contro una rivale di altissimo livello come il Manchester City di Pep Guardiola. I gol di Dusan Vlahovic e Weston McKennie, entrambi nella ripresa, hanno piegato gli inglesi.Teun(LaPresse) – Calciomercato.itNote positive a valanga per l’allenatore bianconero Thiago. In primis, impossibile non citare Danilo: il capitano, schierato da terzino sinistro per ovviare all’assenza dell’infortunato Andrea Cambiaso, ha disputato una partita di altissimo livello fermando prima Bernardo Silva e poi Doku, da un suo recupero parte l’azione del vantaggio della Juve.