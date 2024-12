Sport.quotidiano.net - Piero Benelli premiato alla carriera dall'Università di Urbino: un riconoscimento al medico della Nazionale volley

Il dottorsocialeVuelle dal 1988 eitaliana maschile didal 2008, ha ricevuto un premioda parte dell’di, dove è docente e direttore del Centro di Medicina dello sport. "E’ stata una bella sorpresa ricevere un premiomentre si è ancora in piena attività, forse era un messaggio subliminale – sorride–. Ma sono contento, perché è avvenuto in un luogo dove lavoro dal 2002, anzi dal ‘94 quando era ancora Isef, e che forse non è stato mai sotto i riflettori come altri ambienti in cui ho prestato la mia opera, ma dove ho avuto opportunità di crescita fondamentali che mi hanno consentito di unire la teoriapratica, la vera difficoltànostra professione: servono le basi scientifiche per lavorare sul campo".