Scusate non posso Verissimo Silvia Toffanin non riesce a trattenersi ed è un fiume di lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre sono tornati due nuovi appuntamenti con, che hanno visto la partecipazione di tantissimi e attesissimi ospiti in studio con. Tra gli ospiti, sono stati presenti Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, che hanno raccontato emozionanti aneddoti della loro carriera. Eleonora Giorgi, circondata dall’amore della sua famiglia, ha parlato della sua vita privata, mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, due mitici professori della scuola di Amici, hanno discusso delle ultime novità del talent. In studio è stato ospite anche Riki, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, Carillon.Inoltre, è stato dato spazio all’amore di Claudia e Lorenzo, ex protagonisti di Uomini e Donne, che hanno rivisto per la prima volta le immagini del loro recentissimo matrimonio.