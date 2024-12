Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl perde con Cecina anche il primato

BCL 7173BALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 4, Dubois 16, Barsanti 8, Simonetti 4, Tempestini 6, Del Debbio 1, Vignali 1, Pierini 10, Candigliota, Trentin 11. All.: Olivieri.: Parietti, Pedroni 11, Mazic 7, Pistolesi, Ticà, Bruci 2, Dabò, Saccaggi 9, Pistillo 17, Nannipieri 4, Pistolesi 12, Tintori 11. All.: Da Prato. Arbitri: Zanzarella di Siena e Parigi di Firenze. Note: parziali 17-15, 36-30, 57-49; espulso al 28’ coach Da Prato per doppio fallo tecnico. LUCCA - Sfuma la settima vittoria consecutiva per Bcl che si fa rimontare dache piazza un parziale decisivo nell’ultimo periodo di 24-14. Labronici penultimi e biancorossi primi, ma, sul parquet, spesso la classifica non conta. Una gara equilibrata nei primi 20’ e match che diventa più tirato dopo l’intervallo lungo.