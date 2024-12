Secoloditalia.it - Bambina di 9 anni morta a Roma dopo un piatto di gnocchi: la famiglia autorizza la donazione degli organi

Unadi noveavere mangiato undial ristorante. Probabile causa del decesso una reazione allergica, si ipotizza al frumento. La bimba si è sentita male subitoil pasto, consumato con lain un ristorante, ed è stata portata al policlinico Casilino. Poi le condizioni sono peggiorate ed è stata trasportata al Gemelli dove è.Per lafatale undiI fatti risalgono a giovedì scorso. La piccola era arrivata al Policlinico Casilino in arresto cardiorespiratorio dalla sua abitazione in via del Fringuello a Torre Maura a: i sintomi da shock anafilattico sarebbero comparsi mezz’oraaver mangiato undi. Alla piccola, che intorno alle 14.40 ha lamentato un broncospasmo, è stato somministrato il Ventolin che non è bastato tanto che ha perso conoscenza, motivo per cui le è stata iniettata l’adrenalina.