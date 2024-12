Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra tre auto, feriti lievi. Coinvolto un mezzo di Soelia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Duplice incidente, causato da un pirata della strada. L’altra sera sul tardi in via Fiorana a Bando, un veicolo, il cui conducente si sarebbe poi dato alla fuga, ha centrato un palo della luce in cemento, che per il violento urto subito, si è piegato su se stesso sgretolandosi. La struttura, quasi demolita, è comunque rimasta in piedi, appeso all’intelaiatura in ferro, e ai fili della corrente elettrica. Una situazione che rappresentava un serio pericolo per la sicurezza stradale e per le vetture di passaggio, perciò è scattato l’allarme. Raccolto l’Sos, undella manutenzione stradale diè quindi partito per riparare il danno. Ma, strada facendo, sulla via Argine Marino, per cause ancora al vaglio della polizia locale, giunta sul posto per i ridel caso ed avviare le ricerche del responsabile dello schianto contro il pilone della luce, si è scontrato con due