Via la plastica dal mare. Un piano tutto toscano

Un’azienda leader mondiale nel settore della nautica e una start up italiana fondata da pochi anni. Sono Azimut Benetti e Ogyre, che nei giorni scorsi hanno sottoscritto una partnership finalizzata alla tutela del. L’obiettivo, da conseguire con il coinvolgimento delle comunità di pescatori locali, prevede di ’recuperare’ dalle nostre acque 8mila chili di rifiuti. La collaborazione, inoltre, prevede l’avvio dello studio di fattibilità propedeutico all’apertura di un nuovo hub di raccolta di rifiuti marini in Toscana, in un’area tra Viareggio e Livorno. Da tempo Azimut-Benetti investe risorse ed energie nello sviluppo di soluzioni green per i propri superyacht. Adesso, lo sguardo si allarga ulteriormente: "La crescente consapevolezza dell’urgenza di intervenire nella riduzione dei rifiuti plastici nei mari ci ha spinto a firquesta partnership – spiega il gruppo in una nota – per contribuire in modo concreto alla pulizia e alla salvaguardia degli ecosistemi oceanici".