Scossa Virtus | Banchi non è più l’allenatore Ora in panchina siederà il sergente Ivanovic

Lucaha rassegnato le dimissioni e al suo posto laha chiamato Dusko. Dopo la brutta sconfitta di mercoledì sera con l’Alba Berlino il coach grossetano ha comunicato alla squadra questa sua decisione e chiaramente all’interno dello spogliatoio gli umori avevano colori diversi. Era ormai evidente a tutti che la relazione che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra giocatore e allenatore non era più automatica e con alcuni elementi del gruppo era anche condizionata da una mancanza di fiducia. Il gesto di fare un passo indietro per non continuare più su una strada che non portava a nulla e che stava sempre più scatenando la rabbia dei tifosi è da ascrivere a una nobiltà più unica che rara a conferma delle qualità umane diche, infatti, non sono mai state messe in discussione.