Tempo di vacanze al mare Altopascio per gli over 65

L’estate non è solo un momento di relax, ma anche di riscoperta e socializzazione, specialmente per gli over 65 di Altopascio. Torna nel 2025 “Un’estate da vivere, insieme”, un soggiorno marino pensato per regalare benessere, sorrisi e nuovi incontri a Lido di Camaiore. Grazie a agevolazioni economiche e gratuità per chi ha redditi bassi, questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per vivere l’estate al massimo. Prenota ora e lasciati sorprendere!

Torna anche nel 2025 "Un’estate da vivere, insieme", il soggiorno marino promosso dal Comune di Altopascio per gli over 65. L’iniziativa si terrà dall’1 al 14 settembre a Lido di Camaiore, con alloggio presso l’ Hotel Biagiotti, struttura fronte mare con servizio balneare incluso. Il progetto punta a offrire un’esperienza di socializzazione e benessere, con agevolazioni economiche in base all’ISEE e gratuità per chi ha redditi sotto i 3.000 euro o invalidità riconosciuta (legge 10492). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 di lunedì 21 luglio. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Altopascio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tempo di vacanze al mare. Altopascio per gli over 65

"Un'estate da vivere, insieme": tornano le vacanze al mare per gli over 65 di Altopascio.

