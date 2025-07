L’omaggio di Milano a Salvadori

Milano rende omaggio a Remo Salvadori, un tributo che attraversa tre luoghi simbolo della città: Palazzo Reale, Museo del ’900 e la chiesa di San Gottardo in Corte. Un’esposizione che celebra il talento e la visione dell’artista con interventi site-specific sorprendenti. La mostra antologica, aperta dal 16 luglio al 14 settembre, promette di svelare nuove sfumature del suo universo creativo e di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra arte e storia.

Una mostra per tre luoghi simbolo della città, Palazzo Reale, Museo del 900 e la chiesa di San Gottardo in Corte. È diffuso l’omaggio di Milano all’artista Remo Salvadori. Si parte oggi, con quattro opere site specific nella Sala del Piccolo lucernario e nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, oltre a due installazioni al Museo del ’900. Interventi che anticipano l’apertura della mostra antologica che aprirà dal 16 luglio al 14 settembre al piano nobile di Palazzo Reale. A completare l’omaggio a uno dei protagonisti della scena contemporanea le due opere allestite nella Chiesa di San Gottardo in Corte, nel percorso del Museo del Duomo di Milano, dal 18 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omaggio di Milano a Salvadori

