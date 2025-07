Passante giorno della verità De Pascale e Lepore a Roma Summit con Salvini e Aspi

Oggi a Roma si svolge un importante summit sul Passante Possibile, un appuntamento atteso che riunisce leader politici e figure chiave del territorio. Con Salvini, Lepore e Aspi al centro della discussione, il futuro delle infrastrutture e lo sviluppo di Bologna si giocano in questa giornata decisiva. Un incontro che promette di tracciare nuove direttrici per la mobilità e l’economia locale, segnando un passo fondamentale verso un domani più connesso.

L’atteso summit al ministero delle Infrastrutture sul Passante Possibile (copyright di Michele de Pascale) sarĂ oggi pomeriggio. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha, infatti, invitato il presidente della Regione, il sindaco Matteo Lepore e Aspi "per fare il punto della situazione sul nodo di Bologna ". E oggi a Roma ci sarĂ una folta delegazione dal nostro territorio: de Pascale, l’assessora regionale alle Infrastrutture Irene Priolo e il dg a Cura del territorio e Ambiente Paolo Ferrecchi; poi il sindaco, l’assessore Michele Campaniello e alcuni tecnici comunali. Un incontro che mira a fare il punto su un’opera di cui si dibatte da 30 anni e che, oggi, è ferma al ’lotto zero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante, giorno della veritĂ . De Pascale e Lepore a Roma. Summit con Salvini e Aspi

