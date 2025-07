No al piano industriale Anche Concorezzo boccia i tagli alla St

Anche Concorezzo si oppone con forza al piano industriale e ai tagli previsti per St. La mozione, approvata all’unanimità in aula, rappresenta un gesto compatto di cittadini, sindacati e istituzioni per salvare l’occupazione e lo stabilimento di Agrate. È un segnale chiaro: la tutela dei posti di lavoro non può essere sacrificata sulle scelte di un piano che mette a rischio centinaia di famiglie e il futuro del territorio.

Anche Concorezzo si unisce "per chiedere il salvataggio di St ". Passa in aula all’unanimità la mozione presentata dai gruppi del centrosinistra, all’opposizione, "a tutela dell’ occupazione e dello stabilimento di Agrate ". Un lungo testo sottoscritto da tutti con un obiettivo che sindacati, Regione, Comuni, Provincia chiedono da mesi e ora anche attraverso atti ufficiali: il ritiro del piano industriale che "prevede fino a 1.500 esuberi in Brianza su 5.300 dipendenti". "A rischio c’è ’il futuro industriale del territorio e del Paese in un settore chiave, la microelettronica " ricorda Francesco Facciuto, capogruppo de La Rondine e promotore dell’iniziativa in aula. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No al piano industriale. Anche Concorezzo boccia i tagli alla St

In questa notizia si parla di: industriale - piano - concorezzo - boccia

Fincantieri, ipotesi di aggiornamento del piano industriale - Fincantieri sta considerando un aggiornamento del piano industriale del 2022, tenendo conto dei nuovi programmi di investimento nella difesa a livello europeo e italiano.

No al piano industriale. Anche Concorezzo boccia i tagli alla St.

No al piano industriale. Anche Concorezzo boccia i tagli alla St - Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale la mozione della minoranza. Segnala msn.com

Rifiuti: Cgil boccia piano industriale, Ama va superata - La Cgil di Roma e Lazio boccia il piano industriale di Ama: "Non è adeguato", e tra le proposte chiede il superamento di Ama costruendo una multi utility dell'economia circolare. Da ansa.it