Morti sul lavoro | La strage continua il caldo peggiora le cose Subito più ispettori

La strage sul lavoro continua a mietere vittime nel silenzio delle statistiche e sotto il sole cocente dell’estate, che peggiora le condizioni di sicurezza. Solo il lunedì scorso, a Rotella, un operaio di 56 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Di fronte a questa emergenza, vengono immediatamente inviati 249 ispettori per rafforzare i controlli. La Filca Cisl Marche esprime vicinanza alla famiglia di Mariano Bracalenti, ma la domanda resta: quanto ancora dobbiamo tollerare questa emergenza?

Grande commozione e rabbia per l’incidente mortale sul lavoro che si è verificato lunedì a Rotella, nel quale ha perso la vita Mariano Bracalenti, un operaio edile di 56 anni, precipitato da un’altezza di tre metri in un cantiere. La tragedia ha suscitato profondo cordoglio e forte indignazione da parte dei sindacati e delle istituzioni locali. La Filca Cisl Marche, attraverso il segretario Generale Tonino Passaretti, esprime vicinanza alla famiglia della vittima e sottolinea come questo ennesimo incidente dimostri che "prevenzione, controlli e formazione non sono ancora sufficienti per garantire condizioni di sicurezza adeguate nei cantieri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti sul lavoro: "La strage continua, il caldo peggiora le cose. Subito più ispettori"

In questa notizia si parla di: lavoro - morti - strage - continua

