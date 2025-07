La cooperazione nelle Marche | Modello per reagire alla crisi

La cooperazione nelle Marche si erge come un modello vincente per affrontare le crisi, ricostruendo comunità, creando opportunità di lavoro e valorizzando i beni comuni. ‘Coopevolution’, promosso da Legacoop Marche a Fabriano, è un evento che unisce cultura e inclusione, con un focus particolare sulle aree marginali, ma con uno sguardo aperto alle città. Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, ci spiega come questa iniziativa sia strutturata e quali obiettivi si propone di raggiungere.

FABRIANO (Ancona) Ricostruire comunità, generare lavoro, valorizzare i beni comuni: è il cuore di 'Coopevolution', l'iniziativa promossa da Legacoop Marche in programma a Fabriano domani e venerdì. Un evento che unisce cultura e inclusione, rivolto specie alle aree marginali, ma che guarda alle città marchigiane. Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, com'è strutturata l'iniziativa Coopevolution? "L'iniziativa si articola in due giornate distinte, ma collegate. Domani mattina ci sarà la Biennale dell'economia cooperativa, dal titolo 'Il Margine al Centro', dedicata alla cultura come volano di crescita, soprattutto nelle aree marginali, come l'entroterra marchigiano.

