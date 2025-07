La sfilata di apertura Rioni e associazioni in nome della tradizione Ma con qualche novità

La sfilata di apertura tra rioni e associazioni, un omaggio alla tradizione con qualche tocco di novità, segna il primo appuntamento estivo. Nonostante il caldo torrido di luglio, ci sentiamo come San Jacopo: “Pagherò a tanto caldo”, un detto che ricorda come alcuni sfidino il caldo per mantenere viva la propria identità. Per ammirare quel rosso tanto caro ai pistoiesi, ci sarà da...

E’ soltanto l’inizio di luglio, ma visto il caldo canicolare, sembra di essere tutti come San Jacopo: "Pagherò a tanto caldo" narra la celebre frase della tradizione, indirizzata a chi doveva avere soldi da lui che andava in giro, anche in piena estate, col mantello rosso per far capire che lui il caldo non lo sentiva. E di conseguenza, nessuno si avvicinava per chiedergli i soldi. Per vedere quel rosso tanto caro ai pistoiesi ci sarà da aspettare ancora oltre due settimane, ma intanto il "Luglio" ha preso il via con la sfilata d’apertura che ha coinvolto rioni, enti e associazioni sportive associati alle quattro porte cittadine, ovvero Leon d’Oro, Cervo Bianco, Drago e Grifone, per far vedere a tutti che questa tradizione non può e non deve scomparire. 🔗 Leggi su Lanazione.it