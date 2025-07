L’inclusione si costruisce con PizzAut

L'inclusione si costruisce come un'impasto perfetto, mescolando passione, solidarietà e competenze. PizzAut, grazie alla collaborazione tra il Cfpil, specializzato nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, e il Cfp, esperto nella formazione in ristorazione, crea un progetto innovativo che unisce talenti e storie di successo. Partner di questa iniziativa è una realtà nata dall’idea di Nino, che dimostra come insieme si possa davvero cambiare e migliorare.

L'inclusione si costruisce impastando la farina, servendo ai tavoli e imparando a lavorare insieme. È un progetto innovativo quello che vede protagonista l'Agenzia formativa della Provincia di Varese, attraverso le sue due anime: il Cfpil, specializzato nei percorsi per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, e il Cfp con una solida esperienza nei corsi per la ristorazione. Partner del progetto PizzAut, realtà nata su idea di Nino Acampora, diventata un modello nazionale nella promozione del lavoro e dell'autonomia delle persone autistiche. Proprio a loro si rivolge la proposta che ha preso il via a Varese: un corso di formazione per pizzaioli che si pone la sfida di unire saper fare e umanità, formazione professionale e impatto sociale.

Quanta bellezza e quanto futuro in queste ragazze he giocano con Leo, che vengono da PizzAut e che si Nutrono di Inclusione oltreché della Pizza più Buona della Galassia Conosciuta Vai su Facebook

