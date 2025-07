Musica e arte al parco Casatorre L’Indigest Festival è alle porte

Preparati a vivere tre serate di emozioni uniche al Parco Casatorre, dove l’Indigest Festival 2023 – la dodicesima edizione di un evento imperdibile – trasformerà l’estate dei castellani. Musica e arte indipendente si incontrano in un contesto suggestivo, rendendo ogni sera un’occasione speciale per scoprire nuovi talenti e condividere momenti di creatività. L’ingresso gratuito nel verde del parco promette un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti dell’arte e della musica.

La dodicesima edizione dell’Indigest Festival porta musica e arte indipendente nell’estate dei castellani. L’evento, coordinato dall’associazione di promozione sociale Uroboro e con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro, ravviverà il Playground Luca Grilli a partire dalle 19 nelle serate di domani, venerdì e sabato. L’ingresso nel verde del parco Casatorre (viale Terme, 840) sarà gratuito e le iniziative numerosissime per accontentare diverse fasce di età: esposizioni, laboratori, bar, cibo, fumetti e pensiero critico. "La grande protagonista del festival rimane la musica – specifica il presidente Silvio Montanari di Uroboro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica e arte al parco Casatorre. L’Indigest Festival è alle porte

In questa notizia si parla di: festival - musica - arte - parco

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

? L’area ristoro del LARS ROCK FEST! Anche quest'anno, oltre a musica, arte e cultura, al festival trovate il nostro spazio ristoro con ristorante, pub e birreria, immerso nel verde del parco. Facciamo il possibile per proporre piatti legati al territorio, alla t Vai su Facebook

Musica e arte al parco Casatorre. L’Indigest Festival è alle porte; Al via 'Superaurora Festival’ nel parco di Castello Chigi a Castel Fusano: musica, arte, dj set; Primo Maggio Barese: nel parco 2 Giugno l’edizione 2025 con momenti dedicati all’arte, allo sport e alla musica con i Sud Sound System.

Guida ai festival di musica da seguire nell’estate 2025 nei posti più belli d’Italia - Con eventi di musica elettronica, pop, rock, rap e lirica in luoghi storici da Nord a Sud. Si legge su artribune.com

Torna il Bivio Art Festival, due serate di musica e arte ad Offida - Il Festival continua a essere ideato, autofinanziato e realizzato da giovani volontari, che ogni anno trasformano un quartiere di paese in uno spazio aperto ... Secondo picenooggi.it