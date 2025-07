Paratie altri 1,2 milioni in arrivo Post alluvione fondi dalla Regione Accolte 482 domande su 675

Un altro importante passo avanti nella lotta contro le conseguenze delle recenti alluvioni in Emilia-Romagna: con 12 milioni di euro in arrivo, la regione si impegna a sostenere concretamente 482 cittadini su 675 domande presentate. Questo stanziamento, di 1,2 milioni di euro, garantirà finanziamenti per l'acquisto e l'installazione di paratie e dispositivi di difesa, offrendo un aiuto immediato a chi ha subito danni. Una risposta concreta che rafforza la resilienza delle comunità locali.

Altri un milione e duecento mila euro. √ą la cifra stanziata tramite determina della Regione Emilia-Romagna per il bando relativo alle paratie e ai dispositivi di difesa, che permetter√† alle 482 persone la cui domanda √® stata accolta (su 675 complessive domande presentate) di ricevere contributi necessari ad acquisire i dispositivi ed installare le paratie o, in caso le abbiano gi√† acquistate, a ricevere immediatamente un rimborso corrispettivo, osservando le indicazioni contenute nel manuale per la rendicontazione. Questa somma si aggiunge poi agli iniziali 5 milioni che erano stati disposti dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Paratie, altri 1,2 milioni in arrivo. Post alluvione, fondi dalla Regione. Accolte 482 domande su 675

Come scrive msn.com

