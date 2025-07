L’omicidio di Flavia a Sant’Ermo | Ero da solo nessuno mi ha aiutato

Nel drammatico e inquietante caso di Sant’Ermo, Kristian Emanuele Nannetti si è presentato al pubblico ministero, affermando di aver agito da solo nell’omicidio di Flavia Mello Agonigi. Con un tono deciso, ha ribadito di essersi difeso durante un'accesa lite sui soldi, senza ricevere aiuto esterno. La sua versione, ancora da confermare, apre nuovi interrogativi su una vicenda che scuote la comunità locale e coinvolge profondamente i nostri valori di giustizia e verità.

"Ho fatto tutto da solo", avrebbe ripetuto Kristian Emanuele Nannetti, 34 anni – assistito dall’avvocato Massimiliano Calderani – al pubblico ministero che lo ha sentito, nuovamente, nei giorni scorsi. Nannetti – si apprende – ha confermato, precisando alcuni punti, la versione già resa agli inquirenti sull’omicidio dei Flavia Mello Agonigi. Nannetti avrebbe ribadito di essersi difeso dall’ira di Flavia con cui era scoppiata una lite sui soldi della prestazione concordata. Lei avrebbe preteso soldi in più per essere arrivata da Chiesina Uzzanese (la notte fra l’11 e il 12 ottobre scorsi) a Sant’Ermo per andare a casa del 34 enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it