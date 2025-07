Meloni in udienza da Papa Leone XIV Prove di sintonia su lavoro famiglia droga e temi etici

Meloni incontra Papa Leone XIV in Vaticano, segnando il primo incontro ufficiale e consolidando un dialogo avviato già in passato. Tra prove di sintonia su lavoro, famiglia, droga e temi etici, emerge una possibile convergenza sui valori tradizionali e la lotta alle dipendenze. Un passo importante verso un dialogo costruttivo tra potere politico e spirituale, che potrebbe influenzare positivamente le politiche sociali italiane e non solo.

Oggi primo incontro ufficiale in Vaticano In passato già quattro occasioni di dialogo. Probabili convergenze sui temi sociali, sui valori tradizionali della genitorialità e sulla lotta alle dipendenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni in udienza da Papa Leone XIV. Prove di sintonia su lavoro, famiglia, droga e temi etici

