impianti fotovoltaici vogliamo essere aggiornati

"Siamo riusciti a far approvare il nostro ordine del giorno sia in consiglio comunale, sia in Consiglio dell'Unione, dove lo abbiamo presentato insieme alle altre forze di minoranza di Portomaggiore e Ostellato". Esprime soddisfazione, a nome di tutta l'opposizione, il capogruppo di Fratelli d'Italia ad Argenta, Nicola Fanini (nella foto), circa l'approvazione degli ordini del giorno relativi agli insediamenti degli impianti di fotovoltaico e agrivoltaico. "E' evidente – aggiunge – che installazioni così massicce e impattanti rischiano di modificare in maniera sostanziale il nostro territorio, per questo è fondamentale che vi sia una comunicazione costante riguardo alle autorizzazioni in via di concessione e ai nuovi impianti.