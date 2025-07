Pnrr l’Italia promossa dall’Europa Smentita l’opposizione

L’Italia si conferma protagonista dell’Europa con il via libera della Commissione alla settima rata del PNRR, di 18,3 miliardi di euro. Un investimento strategico per l’autonomia energetica del Paese, che rafforza la posizione italiana a livello continentale. La premier sottolinea con orgoglio: “Primato con oltre 140 miliardi ricevuti”, dimostrando come le risorse europee siano un motore essenziale per il nostro sviluppo.

La Commissione dà l'ok alla settima rata da 18,3 miliardi: saranno investiti per l'autonomia energetica. La premier: "Primato con oltre 140 miliardi ricevuti".

