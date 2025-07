Vitali | I volontari sono linfa vitale della Croce Arcobaleno

Vitali, i volontari sono l’anima pulsante della Croce Arcobaleno. Volontari, dipendenti e il direttivo si uniscono in una squadra dedicata alla crescita e al supporto della comunità di Petritoli. Lunedì scorso, a un anno dall’insediamento del nuovo consiglio, si è svolto un importante incontro di valutazione e strategia. Era l’aprile 2024 quando Secondo Vitali fu eletto presidente, con un impegno forte verso il coinvolgimento territoriale e il rafforzamento dell’associazione. Tema dell’incontro, è stato ...

Volontari, dipendenti e direttivo, fanno squadra alla Croce Arcobaleno di Petritoli, che lunedì si è riunita per fare il punto della situazione a distanza di un anno dal neo eletto consiglio. Era l’aprile 2024 quando Secondo Vitali è stato eletto presidente della Croce Arcobaleno, su programma di potenziamento dell’associazione, inteso come coinvolgimento di volontari e del territorio, a beneficio della comunità. Tema dell’incontro, è stato proprio questo: il bilancio delle attività realizzate fino ad oggi e gli imminenti obiettivi. Tra le iniziative più importanti, vanno ricordati il corso di perfezionamento per i militi già attivi e quello di primo soccorso, conclusosi con il proficuo risultato di 20 nuovi iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it