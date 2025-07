Incendi sulla ferrovia Oltre 3mila assistiti

Una notte di lavoro intenso e senza sosta ha segnato il tentativo di ripristinare la circolazione ferroviaria tra Pontedera, Pisa e Firenze, dopo gli incendi che hanno causato disagi a oltre 3.000 viaggiatori. Il coraggio e la dedizione dei tecnici sono stati fondamentali per tornare alla normalità. Ma quali saranno le misure per prevenire future emergenze e garantire un servizio più sicuro?

PONTEDERA Cinquanta tecnici di Rete ferroviaria italiana e di alcune imprese appaltatrici hanno lavorato tutta la notte di ieri per ripristinare chilometri di cavi e impianti tecnologici danneggiati dagli incendi che lunedì pomeriggio hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Pontedera e Pisa e su tutta la tratta Firenze-Pisa. Un lavoro che è potuto iniziare solo in tarda serata dopo che i vigili del fuoco – intervenuti dal comando di Pisa e dai distaccamenti della provincia e dai comandi di Lucca e Livorno – avevano terminato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Spente le fiamme sono emersi tutti i danni causati dal passaggio del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendi sulla ferrovia. Oltre 3mila assistiti

