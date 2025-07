Danni al Bivacco Rosario | Serve più senso civico Il Cai sale in cattedra

Il Cai di Fivizzano lancia un appello a tutti gli amanti della montagna: il Bivacco Rosario, nel suggestivo Vallone dell’Inferno sul Monte La Nuda, è stato danneggiato e non può più essere utilizzato per soste notturne. Dopo un accurato sopralluogo, sono emersi danni gravi che richiedono attenzione e rispetto per preservare questo patrimonio naturale. È fondamentale che tutti comprendano l'importanza di rispettare le strutture e il senso civico per tutela e sicurezza di tutti.

