la rotonda del brunelleschi torna bella grazie agli angeli

La rinascita della meraviglia a Firenze: la rotonda del Brunelleschi, simbolo indiscusso del Rinascimento, torna a splendere grazie all'impegno di Angeli del Bello e Custodi del Bello. Dopo anni di degrado e scritte scure, ora si presenta immacolata, pronta ad accogliere visitatori e appassionati. Un gesto di cura che rafforza il legame tra passato e presente, rendendo ancora più straordinario il patrimonio culturale della città . E così, il cuore rinascimentale di Firenze risplende nuovamente.

FIRENZE La rotonda del Brunelleschi si presenta, finalmente, ripulita. Tutto questo grazie al lavoro della Fondazione Angeli del Bello e dei Custodi del Bello che hanno lavorato sulle pareti esterne, duramente sfregiate da molte scritte. L’operazione ha ridato dignità a uno dei simboli del Rinascimento che, dopo quasi vent’anni, l’ Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra sezione di Firenze ha riaperto al pubblico per ospitare le collezioni del Museo de’ Medici. "L’Anmig di Firenze – ha dichiarato Alessandro Sardelli, presidente della sezione – ha rintracciato le risorse necessarie per l’operazione condotta dagli Angeli e i Custodi del Bello, confermando in questo modo il ruolo di tutela che ricopre ormai da decenni nei confronti del complesso di Santa Maria degli Angeli ". 🔗 Leggi su Lanazione.it